Жители нескольких казанских домов остались сегодня без тепла в 30-градусные морозы.



Так, о проблемах с теплоснабжением написали житель дома № 26 по улице Полевой. Сообщение об этом появилось телеграм-канале "Неудаща".

"Сегодня, в минус 30 без тепла остался дом по улице Полевая 26 г. Казани. Наши доблестные жилищники оказались как всегда не готовы к холодам. Это жизненно опасно! ", - пишет аноним.

В пресс-службе "Татэнерго" нам подтвердили факт отключения тепла в данном доме с 3:00 по 8:00 сегодняшнего дня. Произошло это из-за технической неисправности. По словам представителя организации, сейчас неисправность устранена, теплоснабжение в доме восстановлено. Также в пресс-службе нам сообщили, что из-за данной неисправности сегодня тепло отключили у жителей около 40 казанских домов, на данный момент теплоснабжение там восстановлено.

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