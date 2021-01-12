Следователи Татарстана возбудили уголовное дело по факту падения 7-летней девочки с тюбинга. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

«1 января 2021 года во время катания на трассе горнолыжного комплекса в Верхнеуслонском районе девочка получила травмы. По предварительным данным, она вместе с мамой во время спуска с горы на тюбинге, перевернулась. У ребенка закрытый перелом бедра», - говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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