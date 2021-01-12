Волонтер из Казани Юлия Хакимова в соцсетях рассказала историю спасения слепой бабушки, которая замерзала в заброшенном доме.

«Поступило сообщение о том, что в заброшенном доме замерзает бабушка с сыном. Бабушку пришлось уговаривать поехать в приют, так как она ждала сына. В итоге ее удалось уговорить, волонтеры помогли надеть обувь и посадить в машину. Сложно, но спустили старушку с третьего этажа и направились в приют, а социальные работники отправились искать сына, чтобы сдержать обещание. Не успели мы доехать до места, отважные социальные работники смогли отыскать здоровенного "сынишку" под метр восемьдесят ростом», - написала Юлия.

Бабушку с сыном отвезли в приют, в скором времени женщину оформят в дом престарелых, где она будет в тепле и заботе.

Напомним, ранее Юлии удалось спасти инвалида Диму, который был в рабстве у цыган.