Цена «квадрата» в Казани с учётом ипотеки превысила 1,3 миллиона рублей

Казань заняла третье место по росту стоимости квадратного метра на первичном рынке среди российских городов-миллионников с начала 2025 года. Цена «квадрата» в новостройке с учетом всех ипотечных выплат выросла почти в 2 раза и составила более 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на рейтинг федеральной компании «Этажи».

Москва возглавила список городов с наибольшим ростом цен, где стоимость квадратного метра на первичном рынке после всех выплат по ипотеке составила 2,1 миллиона рублей. Санкт-Петербург занял второе место, с увеличением цены до 1,3 миллиона рублей. Казань и Нижний Новгород разделили третью позицию, где стоимость «квадрата» также достигла 1,3 миллиона рублей.

В Уфе, Краснодаре, Перми, Новосибирске, Екатеринбурге и Омске стоимость квадратного метра в новостройках на первичном рынке составляет от 1 до 1,1 миллиона рублей. В Волгограде, где цены на жилье самые низкие среди городов-миллионников, цена квадратного метра достигла 715,7 тысячи рублей, что в 2,3 раза ниже московских цен.

По данным Банка России, на рыночные ипотечные кредиты приходится менее 20% от общего числа выданных кредитов. Высокие ставки вынуждают заемщиков брать кредиты на короткие сроки или с большим первоначальным взносом. Многие заемщики планируют досрочно погасить кредиты, в том числе с помощью продажи имеющейся недвижимости.

Источник: БИЗНЕС Online