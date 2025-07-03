На Аляске археологи нашли древние деревни с возрастом 7000 лет

Археологи Музея Алутик провели раскопки на острове Шуяк в архипелаге Кадьяк (Аляска) и обнаружили древнейшее поселение коренных народов региона, возраст которого составляет около 7000 лет. Эти находки были сделаны на восточной стороне острова, которая ранее была малоизучена. Открытия расширяют знания о расселении племени алутиик в регионе.

Остров Шуяк, известный среди местных как Сууак, что в переводе с языка алутиик означает «поднимающийся из воды», долгое время считался малонаселенным. Сейчас он частично входит в состав государственного парка и привлекает туристов, однако скрывает следы древних поселений. Один из обнаруженных объектов представляет собой деревню с 11 домами, где 300 лет назад проживало от 200 до 300 человек. А соседний участок, возраст которого составляет 7000 лет, является самым древним на острове.

Исторические данные свидетельствуют, что народ алутиик жил в архипелаге Кадьяк не менее 7500 лет. В конце XVIII века одна из деревень на Шуяке торговала с русскими, но после конфликта с ними была разрушена, и жители покинули остров. В XX веке алутиик вернулись на Шуяк для рыболовства, где функционировали солеварни и завод до 1976 года.

После разлива нефти в 1989 году археологи обратили внимание на прибрежные участки острова, опасаясь их эрозии, но геологические процессы и поднятие земли после землетрясения 1964 года способствовали сохранению археологических объектов.

Исследования проводятся в сотрудничестве с Управлением государственных парков Аляски, и к концу лета планируется открытие новой археологической выставки на станции рейнджеров Биг-Бэй.