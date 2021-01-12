В сети появилось видео, на котором жители Лаишевского района сняли неопознанный объект в небе.

«Заметили странный светящийся объект. Инопланетяне решили, что 2020 год подготовил людей к их прилету. Как точка, крупное что-то, страшно», - говорит автор видео.

Под постом сразу налетели все юмористы Татарстана.

«Луну давно не видели. Что же 2020 сделал с людьми»

«Я на ступе летала и фонариком светила, чтоб видно дорогу было»

«Все просто. Аэропорт. Самолёт заходит на посадку, с вкл фарами. Всё как обычно (направление получилось встречное) - по ходу движения автомобиля»

«Квадрокоптер это»

«Рен-ТВ вошёл в чат».

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