В сети появилось видео, на котором жители Лаишевского района сняли неопознанный объект в небе.
«Заметили странный светящийся объект. Инопланетяне решили, что 2020 год подготовил людей к их прилету. Как точка, крупное что-то, страшно», - говорит автор видео.
Под постом сразу налетели все юмористы Татарстана.
«Луну давно не видели. Что же 2020 сделал с людьми»
«Я на ступе летала и фонариком светила, чтоб видно дорогу было»
«Все просто. Аэропорт. Самолёт заходит на посадку, с вкл фарами. Всё как обычно (направление получилось встречное) - по ходу движения автомобиля»
«Квадрокоптер это»
«Рен-ТВ вошёл в чат».
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