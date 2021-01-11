Как пояснили в пресс-службе УМВД России по Казани мужчина, которого задержали при входе в метро, должен был надеть маску. Ранее житель пожаловался, что материал на него составили незаконно.

«По закону метрополитен относится к внеуличному транспорту, то есть мужчина должен был надеть маску уже при входе в метро и не снимать ее до момента, как выйдет на улицу. Маска должна закрывать полностью органы дыхания», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве разъяснили ситуацию с фотографией, где полицейский спустил маску.

«Фотография была сделана в комнате полиции, она находится не на территории метрополитена. Там были составлены соответствующие материалы, сейчас документы на рассмотрении. При этом сотрудник полиции был в маске, более того в комнате соблюдалась социальная дистанция. Также неизвестно, сколько они общались, возможно, он опустил маску, что-то сказал, и надел ее обратно», - рассказали корреспонденту Prokazan.ru в пресс-службе УМВД города.

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