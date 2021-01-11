В редакцию ProKazan.ru обратился житель города. Он рассказал о том, как его задержали в метро за неправильно надетую маску, при этом полицейский, с которым общался наш собеседник, также был в приспущенной маске.

"На выходе из метро Горки, поднимался по лестнице, маска сползла поднимать не стал, дышать было трудно, сфотографировали, повели оформлять, сотрудник сержант сам сидел со спущенной маской. Это вообще нормально?", - написал горожанин.

В комментариях пользователи соцсетей возмутились и посоветовали написать заявление на самого сотрудника правоохранительных органов.

"Пишите заяву на него и фото приложите"

"У них похоже план по протоколам на маски, иначе бы с таким рвением не ловили бы"

"Конечно нормально, им же можно, а тебе нет, ты простой смертный..."

"Меня тоже там один раз словили,причём на других людей без масок вообще не смотрели. У меня была чуть ниже носа", - делятся казанцы.

Ранее в соцсетях жители Казани осудили жителя города, который заснял сотрудницу парикмахерской и клиентку без масок и поддержали мысль о том, что маски носить необязательно.