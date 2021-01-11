В редакцию ProKazan.ru житель города прислал снимок, который сделан в одной из парикмахерских города. На нем видно, что сотрудница и клиент находятся в помещении без масок. Фотографию начали обсуждать в соцсетях, причем казанцы уверены, что не носить маски в общественных местах - это нормально.

"Всегда так было. Кто хочет пусть одевает маску. А так хорош уже разводить коронавирусом людей. Стоит перестать смотреть новости и их читать и сразу нет никакой эпидемии."

"Неужели ещё есть люди кто верит в эту х*** ? И что эти тряпки действительно спасают от вирусов?

"Нормально, может у них противопоказания есть"

"Так и было всегда"

"В парикмахерской никто в масках не сидит", - пишут комментаторы

После публикации снимка в сторону автора фотографии посыпался негатив:

"Вот дрянь! Сама же туда стричься пришла, ну напомни людям о мерах защиты, чего фоткать то на всеобщее обозрение!"

"Не хотите - не ходите. Чего жаловаться то. Себя бы лучше сфоткала, наверняка тоже без маски стоит"

"Может это сестра ее,зачем им маски они и дома их должны одевать?"

"Автор иди к чёрту", - возмущаются казанцы.

Напомним, что в Татарстане до сих пор действует масочный режим, так же, как и по всей России, он продлен до 1 января 2022 года. В частности, без масок нельзя находиться в общественных местах и общественном транспорте, на парковках и в лифтах. В одном из домов Зеленодольска, в частности, были замечены полицейские, которые ловили людей без масок около лифта.