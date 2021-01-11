Жительница дома №53 по улице Чуйкова в Казани рассказала в социальных сетях об огромной сумме коммунальных платежей - за декабрь ей пришла квитанция на 31,5 тысячу рублей. По словам женщины, она вовремя подает показания счетчиков и не имеет долгов за услуги ЖКХ.

"За декабрь получила вот такую квартплату. Просто кто- то из дома не сдал показания счётчиков, а наказывают меня, маму двоих детей, которая платит все вовремя и показания счётчиков сдает так же в срок. <...> Жалобы в жилищную инспекцию, и в Роспотребнадзор написаны. К слову, после увиденной цифры стало плохо. Очень надеюсь,что мне помогут добиться справедливости. Если и наказывают ,то пусть тех,кто копят годами эти долги. <...> УК Уютный Дом, позор вам!", - такое сообщение опубликовала она в соцсетях.

Судя по приложенной квитанции, наибольшая сумма - 13,4 тысячи - получилась за горячее водоснабжение, 4 тысячи за холодную воду и 5,2 тысячи за водоотведение.

"Начислили долг за других, а не выплатишь - потом ещё из за кого-то придут детей отбирать, потому что долги других покрыть не можешь. Ну как тут жить и детей родине рожать, простите, но это перебор, в край оборзели, ничего не боятся, а что дальше будет?"

"А бухгалтер в ЕРЦ сказала, что мы платим за жильцов, которые вовремя не дают показания счетчиков. И идите жалуетесь куда хотите, ничего нам не будет(("

"надо написать в УК претензию о неправильном начислении, а потом подавать в суд. Думаю у суда не возникнет вопросов, тем более у вас есть все документы. А потом УК еще и штраф начислят за неправильное формирование документов на оплату. А штраф там не маленький", - советуют казанцы в комментариях.

Автор поста заявляет, что будет добиваться справедливости в данной ситуации.

"Я настроена серьезно,учитывая,что отдохнуть морально они мне не дали. Очень надеюсь на проверки и массовые увольнения. И естественно на перерасчёт моей квартплаты", - пишет женщина.

Напомним, что в 2021 году в Татарстане ввели комиссию за оплату ЖКХ через портал Госуслуг.