В Татарстане платить за ЖКУ теперь придется с комиссией. Соответствующее уведомление размещено на портале Госуслуг РТ.

"Обращаем ваше внимание, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5.09.2019 изменен размер комиссии при оплате услуг ЖКУ в пользу АО «Татэнергосбыт». Размер комиссии за оплату жилищно-коммунальных услуг составит 0% при оплате картами ПАО «Ак Барс Банк» и 0,8% при оплате картами других банков", - говорится в сообщении.

В контакт-центре портала информацию подтвердили, однако пояснить, можно ли где-то заплатить за коммуналку без комиссии, не смогли.

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