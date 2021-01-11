Прошедшие снегопады не только усложнили жизнь автомобилистам, пешеходам и коммунальщикам, но и сплотили жильцов некоторых домов. Так, в центре Казани засняли жителей дома, которые сами вышли очищать свой двор от снега, видимо, не дождавшись, когда это сделают работники ЖКХ.

Фотография опубликована в социальных сетях, утверждается, что это снято в районе остановки Волкова. В комментариях пользователи указывают, что это Достоевского, 15, и такое поведение жителей дома - не редкость.

"Да, мой зять и дочка там живут... Просто выходят и чистят свой двор, чтобы самим было чисто. Это Достоевского, 15. Остановка ул. Волкова", - написала жительница города.

Одни пользователи соцсетей поддержали самостоятельных граждан и возмутились бездействием служб:

"Молодцы!"

"Да молодцы, а ДОМОУПРАВЛЕНИЕ за это деньги берет и не малые"

"Спору нет, молодцы. Но куда уходят их налоги и оплата ЖКХ, неясно. Раз упр компания или администрация не чистит", - задаются вопросом комментаторы.

Другие казанцы считают, что следить за своим двором - в порядке вещей, а с последствиями снегопада оперативно справиться было довольно сложно:

"когда за считаные часы выпадает такая норма осадков тут не один дворник не справится. И технику так быстро не найдешь"

"Куда уходят налоги, где службы ЖКХ... Вот завтра утром выйдешь , будешь откапывать свою ласточку, вот под нос себе бурчи это.. Снегу навалило, всем на работу завтра, вот и вышли все у кого машины. А службы тебе не будут откапывать ничего, основную дорогу почистят и все", - отвечают пользователи.

В целом же казанцы сочли, что поработать после новогодних застолий полезно, а снегопад объединяет - "узнаешь своих соседей".

Напомним, что накануне мэрия пообещала к утру 11 января привести в нормативное состояние городские дороги.