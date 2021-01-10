За минувшую ночь в Казани выпала треть месячной нормы осадков, и коммунальщики усиленно работают на уборке улиц от снега. В предстоящую ночь власти города обещают усилить работу: вместо 250 машин на уборку выйдут 500, сообщили в мэрии.

Синоптики обещали, что в ближайшее время снегопад прекратится, а Исполком Казани - что к утру 11 января дороги приведут "в нормативное состояние". Также ночью планируется привести в порядок дворы - здесь будут работать порядка 2 тысяч дворников и 130 единиц спецтехники.

Напомним, что из-за снегопадов сегодня в Татарстане зафиксировано большое количество аварий: так, на М-7 подряд произошло сразу семь ДТП, в которых столкнулись 15 машин. В ближайшие дни в Татарстане ожидается менее интенсивный снег, однако ударят морозы.