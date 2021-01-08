Авиакомпания "Победа" отказалась брать на борт до Турции туристов из Казани, ковид-тест которых истекает к моменту посадки. Об этом сообщает издание TourDom.ru.

Известно, что всего 32 пассажира, которые должны были лететь до Стамбула, не смогли даже сесть в самолет. вылететь из Казани. Как объяснила авиалиния, действия теста на коронавирус у этих граждан истекает в процессе полета, а значит превышает разрешенные 72 часа. Жители, которые собирались лететь, не знали о таких тонкостях. К тому же, согласно информации турецкого посольства, туристы должны предъявить отрицательный результат на коронавирус, срок которого будет годен в течение 72 часов до вылета, а не после прилета, как утверждает авиалиния.

Другие новости:

- В Татарстане автоинспекторы помогли женщине с детьми, которая ехала по трассе с пробитым колесом

- В Казани пенсионерка попала под трамвай на Проспекте Победы