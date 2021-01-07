Сотрудники ГИБДД помогли женщине с двумя детьми, которая ехала по трассе М-7 Татарстана со спущенным передним колесом. Об этом сообщает УГИБДД МВД по РТ.

Известно, что полицейские капитан полиции Фиринат Салахов и младший лейтенант полиции Булат Хамматгалеев заметили у машины проколотое колесо и остановили водителя, чтобы сообщить о неисправности. За рулем находилась женщина вместе с двумя детьми. Она рассказала, что в какой-то момент ее автомобиль начало "уводить" в сторону, также слышался стук в передней части транспортного средства. Она не поняла причину, поэтому продолжила движение.

Инспекторы помогли заменить пробитое колесо на запасное и сопроводили до населенного пункта. Автоледи поблагодарила сотрудников за проявленную отзывчивость и содействие в беде.

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