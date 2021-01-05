Метеорологи рассказали, какую погоду ожидать жителям Татарстана в ближайшие дни.

По информации Гидрометцентра РТ, завтра ночью, 6 января, сохранится снегопад, днем он постепенно утихнет, снег пройдет в северных и восточных районах республики. Ночью температура воздуха упадет до -7..-12 градусов, днем прогнозируют -5..-10. На дорогах по-прежнему будет гололедица и снежные заносы. 7 января ночью существенных осадков не ожидается, температура воздуха составит -11..-16 градусов, а днем снова пойдет небольшой снег, потеплеет до -6..-11.

8 января пройдет снег, в отдельных районах возможна метель. Минимальная температура в ночное время составит -8..-13, максимальная днем -2..-7 градусов. 9 и 10 января, по предварительному прогнозу, также будет идти снег; ночью в субботу термометры покажут -7..-12, днем -4..-9, в воскресенье ночью похолодает до -10..-15, днем ожидается -8..-13. На дорогах сохранится гололедица.

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