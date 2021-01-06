Днем 6 января в Казани горели складские помещения на перекрестке улиц Магистральная и Яшь Кыч. Примерная площадь пожара составила 300 квадратных метров, сообщают в МЧС Татарстана, точную сложно определить из-за масштабного задымления.

Сообщение о пожаре поступило в ведомство в 13:49, горела кровля двухэтажного строения. На тушении работало шесть стволов, три из которых защищали от огня соседние строения. В 15:27 пожар был локализован, в 15:43 ликвидировано открытое горение.

По предварительной версии, на складе хранили металлоконструкции. О причинах происшествия не сообщается.

Читайте также:

В Казани 6 января эвакуировали ТЦ "Южный"