Вчера в Казани координатор местного отделения "Левого фронта" Владимир Колодцев вышел на одиночный пикет в поддержку известного левого политика Сергей Удальцова. В социальных сетях сообщается, что акция прошла у стен Казанского кремля. Судя по всему, на акции обошлось без задержаний.

Напомним, что сейчас Сергей Удальцов отбывает 10 суток административного ареста за несогласованную акцию у Администрации Президента РФ 4 июля прошлого года. В знак протеста против этого решения Удальцов объявил голодовку.

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