Вышла очередная серия мультфильма про Президента Татарстана: ролик появился на ютьюб-канале "Тatarstan News". В этот раз мультяшный Минниханов поздравил татарстанцев с новым годом.

Президент Татарстана посетовал на уходящий год и пожелал, чтобы в 2021-м жителям республики не пришлось носить медицинских масок.

Под конец обращения мультяшный Рустам Нургалиевич успел высказаться и о казанском транспорте:

"Желаю не сходить с пути, как казанские трамваи и не перегореть на работе, как казанские автобусы" - сказал герой видео.

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