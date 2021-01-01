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Скриншот видеозаписи

Минниханов пожаловался на казанский транспорт: вышел новый мультфильм про президента Татарстана

01.01.2021, 13:42 147 2 prokazan.ru

Вышла очередная серия мультфильма про Президента Татарстана: ролик появился на ютьюб-канале "Тatarstan News". В этот раз мультяшный Минниханов поздравил татарстанцев с новым годом. 

Президент Татарстана посетовал на уходящий год и пожелал, чтобы в 2021-м жителям республики не пришлось носить медицинских масок.

Под конец обращения мультяшный Рустам Нургалиевич успел высказаться и о казанском транспорте: 

"Желаю не сходить с пути, как казанские трамваи и не перегореть на работе, как казанские автобусы" - сказал герой видео.

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Праздники Рустам Минниханов
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комментарии

Горожанин
0
01 января 2021
14:17
Хорошо подлизали? Вот сами и смотрите, я больше этот кринж смотреть не буду.
Горожанин
0
01 января 2021
14:29
Дети не поймут , а взрослые уже давно вышли "из мультяшек".

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