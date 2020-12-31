В метро Москвы мужчина слез на рельсы перед приближающимся поездом. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

«Все могло закончиться печально, но наш машинист из электродепо "Руднево" молниеносно среагировал, остановил состав и помог человеку подняться на платформу», - говорится в сообщении.

По предварительной информации мужчина был пьян. Его забрали сотрудники полиции. Сейчас его ждет штраф.

«Мы изучим все детали дела и, если его вина подтвердится, будем требовать компенсации ущерба — около одного миллиона рублей», - сообщили в департаменте.

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