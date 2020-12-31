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Фото: ProKazan

Очередная «яжмать» пожаловалась на скудное новогоднее украшение Казани

31.12.2020, 12:20 54 4 prokazan.ru

В соцсетях пользователи обсуждают новогоднее украшение Казани. Одна из жительниц рассказала, что ей не нравится, как украсили город к празднику и что детям даже поиграть негде.

«Казань, кошмар! Где елочные городки, ледяные горки, фигуры лабиринты, чтобы детям веселье. Куда смотрит мэрия? Детей на новый год везти некуда. Приехали из Уфы, там красота, а у нас так убого!», - написала она в соцсетях.

В комментариях налетели коренные жители Казани и отправили яжмать обратно в... Уфу.

«Вечно недовольные граждане. Потратили пару лимонов на украшения – не нравится, нет украшений – не нравится. Определитесь уже. По-моему, у нас очень красивый город. Не нравится - езжайте в Уфу. Вас никто не держит»

«А вы езжайте обратно в Уфу))) у нас очень красивый город и красиво украшен»

«По-моему, ясно всем объяснили?! Что не будет в этом году , всяких развлекаловок, во избежание толкучек. Что не понятного?»

«Около главной ёлки у Чаши делать нечего. Хоть бы горки поставили»

«Как мы раньше без этих всяких горок обходились? Сами их делали, катались»

«Так то в мире ковид, масочный режим, который детям сложно соблюдать . Минимизировали все мероприятия».

«Приезжают из других городов и возмущаются, нафига едите в Казань, сидите у себя и жалуйтесь на свой город!».

К другим новостям: 

- Оперштаб опубликовал свежую статистику по коронавирусу в последний день 2020 года. 

Новый год в Казани Татарстан Казань Общество
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комментарии

Обыватель
0
31 декабря 2020
12:23
Казанское ЛГБТ сообщество и штаб Навального поздравляют всех казанцев с наступающим 2021 годом! Желаем всем исполнения самых сокровенных желаний в эту чудесную ночь! Так же приглашаем всех желающих писать свои контактные данные для приглашения на закрытую праздничную тусовку :-)
Горожанин
0
31 декабря 2020
12:32
Гирлянды дешёвые, мерцают как стробоскоп.
Горожанин
0
31 декабря 2020
12:33
Почему на фото ёлки сверху католический крест? Пропаганда чего?
Горожанин
0
31 декабря 2020
12:34
ну, вообще-то, пандемия. Поэтому никаких городков. Иллюминации хватает.

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