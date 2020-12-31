В соцсетях пользователи обсуждают новогоднее украшение Казани. Одна из жительниц рассказала, что ей не нравится, как украсили город к празднику и что детям даже поиграть негде.

«Казань, кошмар! Где елочные городки, ледяные горки, фигуры лабиринты, чтобы детям веселье. Куда смотрит мэрия? Детей на новый год везти некуда. Приехали из Уфы, там красота, а у нас так убого!», - написала она в соцсетях.

В комментариях налетели коренные жители Казани и отправили яжмать обратно в... Уфу.

«Вечно недовольные граждане. Потратили пару лимонов на украшения – не нравится, нет украшений – не нравится. Определитесь уже. По-моему, у нас очень красивый город. Не нравится - езжайте в Уфу. Вас никто не держит»

«А вы езжайте обратно в Уфу))) у нас очень красивый город и красиво украшен»

«По-моему, ясно всем объяснили?! Что не будет в этом году , всяких развлекаловок, во избежание толкучек. Что не понятного?»

«Около главной ёлки у Чаши делать нечего. Хоть бы горки поставили»

«Как мы раньше без этих всяких горок обходились? Сами их делали, катались»

«Так то в мире ковид, масочный режим, который детям сложно соблюдать . Минимизировали все мероприятия».

«Приезжают из других городов и возмущаются, нафига едите в Казань, сидите у себя и жалуйтесь на свой город!».

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