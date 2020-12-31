По данным Росстата по итогам ноября 2020 года смертность в Татарстане выросла на 74,6% по сравнению с прошлым годом. Умерло на 2 498 человек больше.

Так, с начала года Татарстан остается в пятерке лидеров по приросту смертности (+23,4% за год). В июне умерло на 1309 человек больше, чем в прошлом году, в июле на 1920 человек, в августе на 701 человека, в сентябре на 555 человек, в октябре на 1727 человек и в ноябре на 2498 человек.

В целом в России смертность с января по ноябрь 2020 года умерли 1,881 млн человек. Это на 229 700 больше, чем за 2019 год. При этом более половины прироста смертей - свыше 126 000 - пришлось на октябрь и ноябрь.

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