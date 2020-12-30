Транспортные компании Казани отчитались о завершении ремонта автобусов и трамваев после частых возгораний транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«В трамваях заменили моторы и вентиляторы отопителей, проведен ремонт электропроводки и предпускового подогревателя, заменены 19 батарей. В автобусах заменены генераторы огнетушащего аэрозоля, установлены пиропатроны, заменены моторы, проведен ремонт электропроводки», - говорится в сообщении.

Также были проведены дополнительные инструктажи по мерам противопожарной безопасности и работе с огнетушителями.

Напомним, за последний месяц участились случаи возгорания автобусов и трамваев.

При этом министр транспорта Татарстана сказал, что общественный транспорт региона абсолютно безопасен.