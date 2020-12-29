У одного из пассажиров рейса Стамбул - Казань на таможне нашли два контейнера с незадекларированными ювелирными изделиями. Об этом сообщает пресс-служба таможни РТ.

По данным ведомства, контейнеры с украшениями находились в ручной клади. Всего в них было 768 изделий - это серьги для пирсинга, браслеты. кулоны, цепочки и другое. Визуально все украшения были новыми, на части из них была маркировка "925". Вес изделий составил 1,1 килограмм.

"В настоящее время ювелирные изделия направлены на экспертизу, по результатам которой будет решен вопрос о привлечении гражданки к предусмотренной законом ответственности", - отметили в пресс-службе ведомства.

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