В соцсетях пользователи выложили видео, как в международном аэропорту Казани женщина устроила скандал.
«Неадекватная пассажирка, кричала на весь терминал», - подписал видео подписчик.
В комментариях нашлись и те, кто заступился за женщину.
«Почему неадекватная? Может по делу кричала?»
Остальные высказали недовольство оператору:
«На пол надо смотреть? Кто учил снимать?»
«Хорошо пол сняли»
«Оператор от Бога как всегда».
Причину поведения женщины выяснить не удалось.
Напомним, Пьяный житель Санкт-Петербурга устроил дебош в аэропорту Казани.
К другим новостям:
- Опубликован график работы больниц Казани в новогодние праздники и 31 декабря.
комментарии