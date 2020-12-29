В соцсетях пользователи выложили видео, как в международном аэропорту Казани женщина устроила скандал.

«Неадекватная пассажирка, кричала на весь терминал», - подписал видео подписчик.

В комментариях нашлись и те, кто заступился за женщину.

«Почему неадекватная? Может по делу кричала?»

Остальные высказали недовольство оператору:

«На пол надо смотреть? Кто учил снимать?»

«Хорошо пол сняли»

«Оператор от Бога как всегда».

Причину поведения женщины выяснить не удалось.

Напомним, Пьяный житель Санкт-Петербурга устроил дебош в аэропорту Казани.

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