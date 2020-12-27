В Воронежской области перед судом предстанет 40-летний отчим, который истязал своего 8-летнего пасынка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Известно, что в декабре 2019 года мужчина переехал к женщине с тремя детьми. У него возникла неприязнь в отношении одного из детей, и он начал избивать ребенка и грубить ему. Двух других девочек мужчина не трогал, а отношение к мальчику "правильным воспитанием".

В возбуждено уголовное дело по статье "Истязание заведомо несовершеннолетнего лица". Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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