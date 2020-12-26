В Новосибирске мать 9-летней девочки утверждает, что около года ее дочь избивает одноклассница. Об этом пишет портал ngs.ru.

Женщина рассказала, что девочки общались, но после того, как поведение и оценки скатились, она запретила дочери общаться с одноклассницей тогда и началась травля. Девочка приходила домой с ссадинами, а в конце ноября рассказала, что в школьном туалете одноклассница ее пыталась задушить. Женщина обратилась в полицию.

При этом учителя говорят женщине, чтобы разбирались сами или переводились в другую школу. Также сообщается, что по данному факту полиция проводит проверку.

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