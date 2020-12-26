23 декабря на балконе одного из домов по улице Глушко в Казани обнаружено тело 32-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«По версии следствия, после развода мужчина и женщина не поддерживали отношения и жили отдельно. Узнав о том, что женщина собирается выйти замуж, муж пришел к ней домой, избил, задушил и оставил тело на балконе», - говорится в сообщении.

На данный момент мужчина задержан, следователь обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия и расследование уголовного дела продолжаются.

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