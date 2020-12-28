Новый год не за горами, и как всегда, он несет с собой вопрос: что подарить близким. Если ваши подарочные бюджеты исчисляются миллионами, то вот список коллекционных предметов с известного сайта объявлений, которые можно купить в Казани.

1. Бумажка ХХ века на арабском, 5 миллиардов

Как уверяет автор объявления, она настоящая, датирована прошлым веком и написана на старом арабском. Что написано, владелец не сообщает (или не знает сам). Однако сумма, которую за нее просят, поражает воображение. Для сравнения, старинные наследственные Кораны на том же сайте предлагают за 1,5 - 2 миллиона.

2. Идеальная копия картины Дали, 4,5 миллиона

Копия картины Сальвадора Дали "Моя жена, обнаженная, смотрит на свое тело, ставшее лестницей, тремя позвонками колонны, небом и архитектурой", написанная на холсте, оценена ее хозяином в 4, 5 миллиона рублей. Для сравнения, подлинник был продан на аукционе Сотби в 2000-м году за 4,76 миллионов долларов. Может, не так уж и дорого за "идеальную копию"?

3. Бракованная монета с ЧМ-2018 за 2,5 миллиона

Монета с Забивакой достоинством 25 рублей, выпущенная в 2018 году к Чемпионату мира по футболу, продается сейчас в интернете за 2,5 миллиона. У нее есть заводской брак - выкус, достаточно востребованный у коллекционеров. Но снова для сравнения: 2 миллиона стоит копейка времен Петра I, датированная 1705 годом, 1,5 миллиона - 3 копейки времен Александра II.

4. Бутылка водки за 1 миллион

Непочатая, судя по заверениям автора, бутылка водки в коллекцию предлагается за миллион рублей. "Покупалась очень давно" - указано в объявлении, и это вся информация, которой снабдил потенциальных покупателей автор. Впрочем, за такую сумму в Казани можно квартиру купить. Вот и выбирайте: водка или жилье.

5. Раритетная парфюмерия за 1 миллион

Антиквариат и раритет, лежали в шкафу - так описывает лот продавец. За миллион предлагают купить парфюмерный набор "Желудь" рижской фабрики "Дзинтарс". Выпускать их перестали примерно в 1980-х, а созданы духи были в 1950-х годах. Судя по упаковке, данный набор был выпущен до 1970-го года. Интересно, чем они пахнут спустя десятилетия?

6. Чипсы Кранчи Читос по 250 тысяч за штуку

Вы не ослышались: чипсы, за штуку. Продавец заявляет, что они редкой формы, в объявлении представлено восемь фотографий. Чтоб вы понимали, пачка таких чипсов прямиком из США обойдется максимум в 500 рублей с доставкой.

7. Юбилейный альбом Киркорова за 230 тысяч

Набор дисков в подарочной упаковке был выпущен в честь 50-летия Филиппа Киркорова в 2016 году и даже странно, что уже успел стать коллекционным предметом. Упаковка, кстати, была сделана в городе Щекино Тульской области.

"Футляр, исполненный в ярко белом глянце с отделкой двумя видами фольги – золотой и голографической с совмещением изящных, тонких узоров. Внутри объемного кашированного ложемента расположились десять Хардбэков с белыми треями для дисков и выдвижная «визитка» с золотым автографом юбиляра", - говорится на сайте мастерской.

8. Открытки новогодние из СССР за 200 тысяч

Лот состоит из девяти открыток со всем знакомыми сюжетами: космонавты, Дед Мороз, дети и елочки. Продавец просит за свой товар " в хорошем состоянии" 200 тысяч 500 рублей. В 2021 году это будет довольно оригинальная открытка.

А если у вас еще нет таких сумм на подарки, то вот четыре вакансии в Казани с зарплатой миллион рублей в месяц.