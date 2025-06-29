Священник рассказал, что делать, если покойник приходит во сне и зовёт с собой
Представитель Русской Православной Церкви дал разъяснение верующим, как поступать, если им снится покойный, который зовёт с собой.
По словам священника, если во сне появляется усопший или возникает ощущение, будто он обращается к вам, нужно не бояться, а помолиться за него. Такие сны могут быть знаком, что душе умершего требуется духовная поддержка.
Он отметил, что усопшим важны наши молитвы — они ждут их и нуждаются в них.
В подобных ситуациях стоит отбросить страх и с любовью откликнуться через молитву. Особенно важна искренняя личная молитва, а не только церковные поминовения или заказы служб, подчеркнул священнослужитель.
Источник: akpars.ru
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