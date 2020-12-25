В Казани за минувшие сутки в авариях пострадали сразу три пешехода. Об этом сообщают в городской Госавтоинспекции.

Так, около 15 часов 24 декабря во дворе дома №51А/1 по Дубравной сбили семилетнего ребенка. По предварительным данным, водитель "Киа Рио" не выбрал безопасную скорость движения. Мальчик получил закрытый перелом копчика со смещением.

В 16 часов 75-летний мужчина на "Жигулях" пятой модели напротив дома №2Г/1 по Салимжанова наехал на 80-летнюю женщину. Предварительно мужчина не выбрал безопасную скорость, а женщина переходила дорогу в неположенном месте. Пенсионерку увезли в больницу с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и повреждением ноги, в медучреждении она скончалась.

В этот же день около 19 часов напротив дома №61 по Патриса Лумумбы 42-летний водитель "Киа Рио" по предварительным данным при повороте налево не пропустил пешехода - 51-летнюю женщину и сбил ее. пострадавшая получила закрытый перелом голени.

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