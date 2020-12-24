Вечером в четверг, 24 декабря, на 66 км автодороги Казань-Оренбург произошла авария: столкнулись автомобили Hyundai и Nissan. В результате ДТП 2 человека погибли, двое других получили различные травмы.

По предварительным данным, которые сообщает МВД РТ, таксист, находившийся за рулем автомобиля Hyundai, при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Nissan. Из-за этого произошло столкновение машин, при котором погибли 2 пассажира такси.

Таксист и пассажир, сидевший на переднем сиденье, получили травмы и были доставлены в больницу. В автомобиле Nissan никто не пострадал. В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают другие обстоятельства произошедшей аварии.

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