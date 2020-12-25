Павел Кассинский: Я предлагал сценаристам «САШАТАНИ» сделать отдельный ситком про консьержа Альберта

У Саши и Тани Сергеевых, впрочем, как и большинства других российских семей, новый год начнется во вторник, 2 января, когда на ТНТ стартует новый сезон одного из самых долгоиграющих ситкомов России. Саша и Таня привычно будут решать насущные бытовые проблемы, готовить сына к первому классу и даже воевать с соседями за место на парковке. И, конечно, попытаются в очередной раз не попасться на многочисленные уловки их консьержа Альберта, роль которого в ситкоме блестяще исполняет актер Павел Кассинский. В своем интервью сын легендарного Романа Карцева рассказал о том, какой советский персонаж должен был стать прообразом Альберта и стоит ли ждать отдельный спин-офф с участием героя ситкома «САШАТАНЯ».

Альберт — невероятно колоритный персонаж, очень обаятельный пройдоха. Вообще, как бы его сами охарактеризовали?

Он — приспособленец. Столько труда вкладывает в свои аферы. Но мне кажется, что он изменился по сравнению с первыми сезонами. Если честно, то когда мне только предложили эту роль, я даже не подозревал на что я пробуюсь. В голове всегда представлял себе Адамыча, персонажа Евгения Евстегнеева из фильма «Старый Новый год». Помните? Вечно пьяный, какой-то неорганизованный, со стремянкой. Ходил между двумя квартирами, выпивал, поддерживал разговор. Так вот Альберт уже какой-то не такой, пьет значительно меньше. Он стал какой-то даже более моральный, чем сами Саша и Таня. Но это я говорю с точки зрения профессионала, актера, а с точки зрения зрителя, если людям нравится, значит все хорошо.



Почему именно взяли персонажа Евстигнеева?

В том-то и дело, что не взял. Это была первая мысль, которая пришла ко мне в голову. Я предлагал авторам сделать Альберта именно таким. Не обязательно показывать в кадре как и что он пьет, но он должен, что называется, все время быть в состоянии. А сейчас Альберт постоянно трезвый. Такое впечатление, что он просто делает вид, что пьет. Я вообще предлагал сценаристам сделать отдельный ситком. Это же могло получиться просто гениально: дом, подъезд, консьерж. Чего угодно можно впихнуть в сюжет и сделать бесконечную историю.



Лично у вас есть ответ? Почему зрители уже восьмой год подряд смотрят «САШУТАНЮ» все с тем же интересом?

У нас почти на всех каналах программы идут по десять лет. Мне очень нравится шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ, иногда просто невероятно точные попадания. Вот думаю, почему же их авторы не пишут для «САШИТАНИ»?

Уже знаете где и с кем будете встречать этот Новый год?

Устроим домашний праздник, может позовем пару-тройку друзей, не больше. Сядем за столом, поедим, выпьем по бокалу шампанского. Но точно не пойдем на какие-то массовые мероприятия, все-таки боязно.

Вы серьезно относитесь к короновирусу?

У меня и мама переболела, и сестра, и ее ребенок с мужем. У моей жены бабушка умерла, сейчас с ковидом лежит ее отец. В нашем доме умерло трое человек. Если год назад все было где-то у кого-то, то сейчас это коснулось лично нас. Недавно вернулись из центра, ездили по делам, так вот народу не просто полно, а настоящий муравейник. Зашли покушать на Манежку, народу больше, чем людей. Говорят же — сидите дома, так нет. Сейчас все на удаленке, людям дома скучно.

Какие у вас прогнозы?

Как человек с практически высшим медицинским, считаю, что пройдет еще год минимум. К марту возможно станет полегче. То, что все переболеют — это точно. Никто не уйдет. Это в общем что-то типа гриппа — сложная форма, но интересная, с точки зрения микробиологии. По сравнению с Америкой и Европой — у нас вообще свобода. В Германии запретили вообще все — некоторые продуктовые будут работать. А у нас рестораны, метро — битком. Лучше сидеть дома, мы выбрались первый раз за год и то от всех подальше старались держаться. Кто-то переносит легко, а кто-то через три дня умирает. Ты же не знаешь, как получится у тебя. Я не знаю, как и кому, но мне боязно. Желаю всем здоровья в Новом году.