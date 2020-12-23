Вчера в Казани столкнулись "КИА Рио" и "Форд Фиеста". Авария произошла в 18:20 напротив дома №57 по ул. 5-ая Зеленая. 37-летняя женщин за рулем "КИА", предположительно не выбрала безопасную скорость и не справилась с управлением, выехала встречную полосу и врезалась в автомобиль «Форд Фиеста», за рулем которого был 54-летный водитель.

В результате аварии 54-летняя пассажирка «Форда» получила сотрясение головного мозга, растяжение шейного отдела позвоночника, ушиб мягких тканей челюсти и грудной клетки. 15-летняя пассажирка «КИА» получила растяжение связок шейного отдела позвоночника, закрытый перелом левой ключицы, передает отдел пропаганды казанского ГИБДД.

Читайте также:

Полицейские Казани поймали таксиста, предположительно по вине которого произошло смертельное ДТП.

В Татарстане пи аварии погиб 80-летний мужчина.