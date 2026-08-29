Вьетнам к 2030 году намерен принимать до 50 млн иностранных туристов

К 2030 году Вьетнам рассчитывает увеличить число зарубежных гостей до 45–50 миллионов в год. Это более чем вдвое превышает показатель 2025 года, когда страну впервые приняла почти 21,2 миллиона иностранцев. Власти планируют делать ставку на туристов, которые готовы оставаться дольше и тратить больше.

Для этого Ханой будет развивать дорогие курорты, медицинский и спортивный туризм, круизы и ночную экономику, а также упрощать визовый режим. Внутренний турпоток должен достигнуть 160 миллионов поездок ежегодно. Такой курс закреплён в резолюции №26 Политбюро ЦК Компартии Вьетнама, подписанной генсеком и президентом То Ламом 22 августа и опубликованной 28 августа.

В документе отмечается, что туристическая отрасль использует потенциал страны не полностью: не хватает оригинальных продуктов, добавленная стоимость услуг невысока, качество сервиса неравномерно, регионы слабо координируются, а современные технологии внедряются медленно. Власти объявили переход «от количества к качеству», не отказываясь от дальнейшего наращивания турпотока.