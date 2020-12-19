По информации пресс-службы МВД Татарстана был задержан предполагаемый виновник смертельного ДТП под Казанью.

Ранее сообщалось, что таксиста отвезли в больницу, после оказания медпомощи его отпустили, но на место происшествия он не вернулся. Мужчину объявили в розыск.

Напомним, ДТП произошло на повороте Новые Салмачи. Водитель такси вылетел на встречку, где врезался в иномарку. В результате один человек погиб, остальные участники происшествия доставлены в больницу с различными травмами.

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