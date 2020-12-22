На пресс-конференции об организации пассажирских перевозок в Татарстане Радик Рамазанов, исполняющий обязанности начальника управления Средне-Волжского межрегионального управления Ространснадзора.

«К сожалению, у нас остались перевозчики, которые игнорируют требования ведомства. Данный перевозчик имеет карту маршрута только «Казань-Елабуга», в Челны он не имел права ездить, но тем не менее автобус доезжал до Челнов. За это нарушение мы его уже трижды привлекли к административной ответственности, как юрлицо он должен был оплатить штрафы общей суммой 900 тысяч рублей. Он пытался обжаловать решение, но суд не поддержал его», - отметил Рамазанов.

Также спикер отметил, что на данный момент ведомством проводится проверка, в результате которой перевозчика еще раз привлекут к ответственности.

Напомним, в выходные житель Казани пожаловался в соцсетях, что его малолетнего брата высадили из автобуса "Казань-Елабуга" возле въезда в Елабугу. Водитель не стал заезжать в город, а дал мальчику 100 рублей и предложил вызвать такси. Казанец был возмущен такой ситуацией.