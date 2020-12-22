Замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина рассказала, по какой причине в регионе растет заболеваемость коронавирусом.

«Из-за новогоднего ажиотажа люди забывают о мерах профилактики. Это видно при посещении торговых центров, в погоне за покупками, подарками жители снимают маску и потом забывают ее надеть. Люди расслабились, поэтому и растет статистика», - отметила Авдонина.

Также спикер напомнила, что похожая ситуация была летом, когда жители Татарстана поехали на отдых. Не было масок и не соблюдалась соцдистанция. Любовь Геннадьевна напомнила, что в новогодние каникулы, на массовых мероприятиях нельзя забывать о мерах профилактики.

Напомним, за прошлые сутки в Татарстане выявлено 100 новых случаев заражения коронавирусом. А также стало известно, что от последствий вируса скончались еще четыре человека.