В Татарстане на утро 21 декабря зарегистрировали 100 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона.

Так, 23 человека отвезли в больницу, 77 лечатся дома. Среди них один ребенок до 18 лет, восемь человек от 18 до 30 лет, 36 человек с 30 до 50 лет, 23 человека от 60 до 70 лет, девять человек от 70 до 80 лет, пять человек старше 80 лет.

Больше всего заболевших в Казани – 55 человек. Всего с начала пандемии в Татарстане заболело 12 274 человека, выздоровело 10 509 человек, в том числе 21 за сутки.

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