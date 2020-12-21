В Татарстане за сутки подтвердили четыре новые смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперштаб региона.

Так, умерли три женщины 83, 63 и 55 лет и 44-летний мужчина. Причины смерти установлены в результате экспертизы.

С начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 174 смерти от последствий коронавируса.

Напомним, в Татарстане на утро 21 декабря выявлено 100 новых случаев заражения коронавирусом.

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