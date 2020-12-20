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Дымящийся автобус с пассажирами засняли в Казани на улице Вишневского

20.12.2020, 11:38 21 0 prokazan.ru

Утром в Казани засняли очередной дымящийся автобус. По данным очевидцев, инцидент произошел на улице Вишневского. 

На кадрах видно, что открытого огня нет, однако присутствует сильное задымление. Свидетель происшествия рассказал, что внутри были пассажиры, однако они успели покинуть салон, пострадавших нет. 

Напомним, что за прошедшую неделю в Татарстане уже сгорели два автобуса: в Казани и на трассе в сторону поселка Васильево. Пострадавших нет, а инцидентами заинтересовалась прокуратура. 

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