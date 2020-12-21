На деловом понедельнике мэр Казани Ильсур Метшин отчитал чиновников, которые отвечают за общественный транспорт. Это было связано с участившимися случаями возгорания автобусов и трамваев. Об этом пишет пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Мы стали городом, куда приезжают за опытом, и вот через 12 лет после реализации программы мы начали гореть синим пламенем и благо без жертв. Стыд и позор!», - отметил Ильсур Метшин.

Замруководителя Исполкома Ильдар Шакиров объяснил, что причиной возгорания автобусов стало короткое замыкание проводки электродвигателей отопителей. Оказалось, что у сгоревших автобусов был пробег больше 800 тысяч километров.

«Эти печки мы должны проверять? Это не капитальный ремонт двигателя, не миллионы рублей. Вышел срок эксплуатации, значит нужно менять. Стыд и срам, позор! Спустя 12 лет расслабились», – сказал Ильсур Метшин. - Я больше не хочу возвращаться к этой теме, не рискуйте пассажирами, экономите не там», – заключил глава города.

Напомним, на прошлой неделе сгорело два автобуса. Несколькими днями ранее, блогер Илья Варламов назвал горящие трамваи символом Казани.