Накануне в Казани при пожаре погибла жительница одной из многоэтажек по улице Фучика.

По данным МЧС Татарстана, сообщение о возгорании поступило в ведомство в 19:26 20 декабря, во втором подъезде дома №14 по Фучика горела квартира на десятом этаже.

По прибытию спасателей было установлено, что в горящей квартире находятся два пожилых человека. Одного из них эвакуировали с помощью маски спасаемого от дыхательного аппарата, мужчину передали медикам. Его престарелая мать погибла.

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