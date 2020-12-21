В Татарстане обманутые дольщики ЖК "Золотая середина" получат квартиры в новых домах. Об этом распорядился президент Рустам Минниханов.



Напомним, что всего нуждающихся в жилье из-за махинаций программы - 300 человек. Для них будут возведены дома на федеральных участках по ул. Аграрная и ул. Р. Гареева. Квартиры будут идентичны утраченным по площади. Сейчас Фонд обманутых дольщиков РТ уже приступает к формированию реестра тех, кто сможет получить жилье.

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