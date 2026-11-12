Татарстан насчитал 200 заповедных территорий: что появилось в 2025 году

В Татарстане действует 200 особо охраняемых природных территорий, которые занимают около 470 тысяч гектаров — это примерно 7% площади республики. Данные озвучил заместитель председателя Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Радик Мутахаров на выездном заседании профильного комитета Госсовета в Камско-Устьинском районе.

Из общего числа объектов три имеют федеральное значение, 193 — региональное и четыре — местное. В 2025 году в республике появились шесть новых ООПТ общей площадью почти 4 тысячи гектаров. Среди них — природный комплекс у родника «Шифа» в Мензелинском районе, «Колония чаек» на территории Алексеевского и Рыбно-Слободского районов, «Колония сурков» в Азнакаево, места гнездования большой белой цапли в Нижнекамском районе, а также «Мокрые курнали» в Алексеевском районе и «Болото сфагново-верховое» в Апастовском районе.

Кроме того, разработаны три проекта по созданию новых ООПТ регионального значения: урочище Ключищи в Верхнеуслонском районе, Урюмская дубрава в Кайбицком районе и Сюкеевские овраги в Камско-Устьинском районе. При этом на заповедных территориях продолжают фиксировать нарушения: за десять месяцев 2026 года сотрудники Госкомитета выявили 692 таких случая.

На заседании также рассмотрели перевод земельных участков в Нижнекамском и Новошешминском районах из категории сельхозназначения в другую. Как сообщил первый заместитель министра земельных и имущественных отношений Татарстана Артур Галиев, общая площадь участков составляет почти 6,5 гектара.