Глобальная сеть ресторанов быстрого питания Бургер Кинг появилась в России только в 2010 году. Это на 10 лет позже появления КФС и на двадцать - Макдональдса. Однако уже сегодня она насчитывает тысячи ресторанов, более 15 из которых находятся в Казани. Агрессивной рекламой и мясом на гриле Бургер Кинг борется за звание любимого фастфуда наравне со своими конкурентами, тем временем у каждого второго есть сомнение, что пища там, как и в других подобных сетях, не всегда готовится по стандартам и такая вредная, что сами сотрудники предпочитают ее не есть.

Корреспондент ProKazan.ru решил узнать, так ли это на самом деле и анонимно поговорил с одним из сотрудников ресторана. О том, как соблюдаются санитарные нормы и плюнут ли вам в кофе, читайте в материале ProKazan.ru.

"Когда совесть начинает кричать - только тогда списывают в отходы": соблюдение стандартов

"В Бургер Кинге очень много стандартов, - сразу пытается предупредить вопрос корреспондента об антисанитарии работник сети. - Каждый час менеджер должен совершать обход по ресторану, замерять температуру говядины с гриля, проверять работу сотрудников, но на самом деле они совершенно не заинтересованы в соблюдении стандартов, а потому - постоянно косячат. Например, нельзя одновременно держать в пэне (посуда для хранения готовой продукции - прим. ред.) более 24 наггетсов - они остывают за 20 минут и становятся похожими на резину. Однако, если посмотреть по факту, у сотрудников всегда оказывается огромная свалка этих готовых наггетсов, как и других продуктов, и счастье, если их быстро разбирают, ведь если нет - есть вам просроченные. Списывать и получать от начальства за то, что их изначально поставили не по стандарту, никто не хочет. А выносить по стандарту и вылетать на продукции - хуже всего, ибо есть еще стандарты по времени готовки и отдачи заказа гостю. Вот и выходит, что порой наггетсы до последнего раздают, лежат они час или больше. И только когда совесть начинает кричать - только тогда списывают в отходы. Однако таких ситуаций не очень много. Утром или вечером еще что-то лежит дольше положенных минут - обычно это 20 минут, 30 минут и час в зависимости от еды, но в течение дня продукция не залеживается, ведь поток людей в Бургер Кинге действительно огромный".

Наша собеседница - молодая девушка. Она проработала в сети более 3 лет, совмещая работу с учебой. На ее глазах ресторан прошел чуть ли не тысячу проверок - от обходов территориального управляющего до международных проверок качества, она сама был на позиции тренера, следящего за соблюдением стандартов, и почти выросла до менеджера. За это время, несмотря на постоянное нарушение стандартов, ни разу ни один сотрудник, утверждает героиня, не плюнул в кофе или взял котлету голыми руками.

"В Бургер Кинг приходят обычные люди, которые и сами тут кушают, - поясняет бывший работница вопрос корреспондента о всеобщем страхе гостей. - Большинство наших сотрудников берет ту же еду на обед и даже просит дополнительно у тех, кто обычно не кушает. Нужно понимать, что есть омерзительные вещи - вроде плевать в кофе или класть еду голыми руками, которыми ты только что почесал спину соседа, и просто нарушения стандартов. Да, бывает, что салат стоит на борту вместо часа полтора или перебивается таймер на котлете с гриля, и вместо 20 минут она лежит 40. Бывает, что мы не используем переносочный пэн для фритюра и сразу скидываем продукцию на хранение или собираем бургер не в положенной очередности, чтобы сэкономить лишние секунды, но все эти нарушения никогда не переходили границы".

"Ты должен облизать меня, ведь я твой гость": негатив гостей

Наша собеседница поясняет, что на самом деле гости часто оказываются гораздо хуже сотрудников.

"Работников ресторанов быстрого питания не считают в Казани за людей, - делится она наблюдениями. - Заказывают всегда презрительно, хотя лично я всегда в ответ улыбалась, обращаются с видом "ты должен облизать меня, ведь я твой гость", иногда демонстративно наступают на швабру, если пытаешься навести порядок в зале, кричат "эй, убери!". При этом напомню, что в Бургер Кинге самообслуживание! Если возникла проблема - иногда бывает, что долго готовится заказ или случайно перепутали бургер - сразу идут кричать, но ведь мы всегда готовы поменять продукцию, еще и извиниться дополнительным десертом. Негативные отзывы нам вовсе не нужны. И сейчас я вовсе не обеляю сотрудников. Конечно, иногда мы правда косячили и были неправы. Один раз перепутали во время пика бургер с курицей и бургер с дополнительным беконом, и в итоге девушка-мусульманка рыдала у нас в зале, нарушив свой обет не есть свинину. Нам было искренне жаль, и мы даже не знали, как разрешить эту ситуацию".

Такое отношение гостей, по словам героини, ужасно сказывается на работе коллектива. Плохой гость с утра способен испортить настроение на весь день, а если их много, и вовсе появляется жуткое раздражение.

"На самом деле все работники ресторана периодически ненавидят гостей, - делится тяжелыми моментами девушка. - Вы не представляете, какие странные ситуации у нас происходят! В свою первую смену я стояла на кассе. Ко мне подошел гость и кинул в меня порцию крылышек с криком, что они пережаренные. Но, друзья, у нас сильная обжарка крылышек по стандарту, по таймеру, установленному во фритюре! Я тогда плакала, помню. Первая работа, начало самостоятельности и сразу - в лицо. В другой раз в моего директора, стоявшего на выдаче, - это очень вежливый, никогда не конфликтующий человек - кинули литр открытой миринды. Якобы она несладкая. Уважаемые гости, если вы не знали, но с любым вопросом подойти к менеджеру и вопрос этот разрешится. В тот раз в миринде просто закончился сироп. Можно было об этом сказать и уже через минуту у вас был бы новый напиток с новым стаканом, а у всех остальных - нормальное настроение. Летом испытали на себе еще и влияние Тик-Ток. Есть же эти ролики, где люди заказывают мороженое и размазывают его, стоя перед кассиром, себе на лицо? Вот так бывало частенько. Это обидно, ведь ты крутишь этот рожок, с улыбкой отдаешь его, а гость демонстративно унижает тебя этим жестом. Еще очень раздражают пьяницы, бомжи, дети цыган, занимающиеся попрошайничеством, шумные компании подростков, которые матерятся, целуются, дерутся часами в ресторане, купив один на всех стаканчик пепси. Очень много конфликтных ситуаций, и за три года я уж стала узнавать состав ГБР, который приезжал на наши вызовы. Болтали, пока составляли акты о вызове".

"Я попала в место, о котором говорят - семья": коллектив

Несмотря на такое количество негатива, годы работы в сети девушка вспоминает с удовольствием.

"Во время учебы это самый безболезненный для учебы вариант подзаработать. Ты можешь подстроить график под универ и почти не пропускать пары. Огромная разница между тем, чтобы пропускать пары из-за желания поспать, и тем, что тебе надо на работу. Кроме того, в таких местах очень тесные коллективы. Конечно, зависит от ресторана. Я попала в место, о котором говорят - семья. Со многими ребятами общалась вне работы. Мы тусили после смен, засиживались шумными компаниями в пустом ресторане, болтая о жизни, обливали друг друга водой во время работы, дико смеялись, становились серьезными во время проверок, там же влюблялись, находили лучших друзей и, как итог, вырастали из Бургер Кинга", - делится она.

Откровенный вопрос, выросший из популярной шутки про карьерный рост в сетях быстрого питания, корреспондент оставляет на конец, и девушка откровенно признается: она ушла, потому что возникало смущение от своей работы.

"Внутри ресторана нет баек про то, что наша работа - отстой. Как-то об этом не говорят, либо действительно так не считают, не знаю. Я тоже не сразу поняла, насколько это "непрестижное" место. Как закончила универ и не смогла найти работу по специальности, вот тут стало стыдно приходить на смены. Будто все люди тыкают в тебя пальцем и говорят, что ты неудачник, но это, наверное, просто мое трагическое мировосприятие, - делится наша героиня и шутливо добавляет. - Работу в итоге я по специальности нашла, хоть и не сразу".

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