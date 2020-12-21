Волейболистки казанского "Динамо-Ак Барса" победили московский "Динамо". Исход матча был решен за четыре партии. Об этом сообщает их пресс-служба.

Победа был одержана в финальном матче Кубка России-2020, посвященном памяти Гиви Ахвледиани (советский волейболист и тренер, заслуженный мастер спорта - прим. ред.).

Прежде девушки уже становились победителями турнира - в 2010, 2012, 2016, 2017 и 2019 годах. Только в 2018 году побеждали соперники из Москвы.

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