Житель Казани опубликовал в соцсетях видео, на котором возмутился огромными очередями во время новогоднего праздника в Дербышках.
"Вводим ограничения, какие-то меры предпринимаем, но при этом вот такое столпотворение на елках в Дербышках, - поделился он на камеру. - Вот так люди заходят в домик к Деду Морозу, в этот непроветриваемый сарай. Взрослые, дети, все".
В комментариях жители также возмутились - самим поступком молодого человека.
"Я считаю, автор....иди на....может хватит уже!? Бесит. возмущайтесь дома сидя пожалуйста!" - пишут они под постом.
"Сидите дома кому не нравится, вылупились поснимать ?! Сами себе режиссеры", - возмущаются казанцы.
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