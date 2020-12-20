Житель Казани опубликовал в соцсетях видео, на котором возмутился огромными очередями во время новогоднего праздника в Дербышках.

"Вводим ограничения, какие-то меры предпринимаем, но при этом вот такое столпотворение на елках в Дербышках, - поделился он на камеру. - Вот так люди заходят в домик к Деду Морозу, в этот непроветриваемый сарай. Взрослые, дети, все".

В комментариях жители также возмутились - самим поступком молодого человека.

"Я считаю, автор....иди на....может хватит уже!? Бесит. возмущайтесь дома сидя пожалуйста!" - пишут они под постом.

"Сидите дома кому не нравится, вылупились поснимать ?! Сами себе режиссеры", - возмущаются казанцы.

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