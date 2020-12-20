В редакцию ProKazan.ru обратился житель города Рамиль, он рассказал об условиях, в которых лечат пациентов с коронавирусом в больнице №16. Больница расположена в Московском районе Казани.

По словам нашего собеседника, его престарелую бабушку накануне перевели из инфекционной больницы в данное медучреждение, и всю ночь она провела в шубе: в палате № 302 страшный холод, нет горячей воды, кормят холодной едой. В палате пять человек, все они - пожилые люди.

"Она из палаты выйти не может. Сил говорит нет. Связаться с кем нибудь из персонала не получается", - рассказал он.

Всю ночь пятеро пенсионеров провели в неотапливаемой палате, утром бабушку Рамиля перевели в соседнюю, там отопление есть, однако в холодном помещении остались другие пациенты.

Поговорить с руководством больницы не удалось, по номерам, указанным как контактные, не отвечают. За разъяснением корреспондент ProKazan.ru обратился в республиканский Минздрав, когда из министерства поступит ответ, мы его опубликуем.

Напомним, около двух лет назад на этот же стационар жаловался другой житель города: он также отмечал холодные палаты и туалет, который "хуже, чем в вагоне РЖД". Внимание на ситуацию позже обратил блогер Илья Варламов.