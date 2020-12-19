В школе №11 в Зеленодольске жалуются на холод в классах. Об этом написали в группе «Зеленодольск Life».

«В 11 школе Зеленодольска уже с 5 декабря нет отопления, дети мёрзнут, учатся в куртках!!! Решила ребенка один день оставить дома, так начали требовать справку!!! Пол класса переболели!!! Что же за безобразие творится», - написала одна из родительниц.

Также в группе отметили аккаунты Минобразования Татарстана и администрацию школы для объяснения ситуации. В комментариях пользователи поддержали автора.

«Начальная школа учится на первом этаже. В крайних кабинетах, которые рядом с запасными выходами, очень холодно. Действительно дети там учатся в верхней одежде. В частности 4Б»,

«Холодно в кабинете 23. Действительно дети учатся в куртках. В кабинете 10 градусов»,

Но мнения разделились:

«У меня дочь учится в этой школе , тепло всё хорошо»,

«Сын там учится, в куртках никого не видел, на физкультуре занимаются в шортиках, тепло».

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